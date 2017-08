Mafu**You - Was wurde nur aus GTA 5?

Auch in dieser Woche haben wir wieder eine neue Ausgabe Mafu**You für euch parat. Diesmal geht es erneut um das Lieblingsspiel unseres Moderators, das ihn gleichzeitig aber auch ab und an zur Weißglut treibt: GTA 5.

So konnte Dennis mit dem Vorgehen gegen die Mods innerhalb des Games zwar noch halbwegs umgehen, als er dann aber feststellen musste, dass die Umsetzung vorne und hinten nicht funktionierte, schoss sein Blutdruck endgültig in die Höhe. Was er Take Two Interactive zu sagen hat.

Infos zu Mafu**You

Mafu**You - Das Crytek-Drama In der heutigen Episode von Mafu**You nehmen wir Crytek ins Visier, denn das Entwicklerstudio machte in letzter Zeit immer wieder mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Zuletzt ...

Mafu**You - Swatting ist mehr als nur ein Streich In der heutigen Ausgabe von Mafu**You geht es um das sogenannte Swatting, dem mittlerweile nicht nur Prominente, sondern vor allem auch Streamer immer wieder zum Opfer fallen. Ernste ...

Siehe auch: Cheats