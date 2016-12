Es ist Montag und damit heißt es auch in der aktuellen Folge von Mafu**You: „Wir haben uns heute hier versammelt, um uns gemeinsam ordentlich aufzuregen.“ Heute geht es mal wieder um die beliebte Plattform YouTube, die mit den vielen Videoproduzenten zuverlässig wie eh und je für den wöchentlichen Facepalm-Vorfall sorgt.

Werbung: Sie ist – neben Sponsoring, Shops mit Merchandise oder Produktplatzierungen – der Grund, dass viele große YouTuber heute allein von ihrem Job als Content Creator leben können. Problematisch wird dies, wenn immer häufiger der sogenannte Adblocker eingeschaltet wird: Die Einnahmen bleiben aus, besonders kleine und mittelgroße Kanäle geraten in finanzielle Schwierigkeiten.

Noch mehr Werbung als Mittel gegen Adblocker?

Was also tun, wenn Appelle an die treuen Zuschauer nichts bewirken? „Schalte ich doch einfach mehr Werbung“ scheint sich der eine oder andere gedacht zu haben. Was erst einmal logisch klingt, führt aber durch die exzessive Durchführung zu immer mehr eingeschalteten Adblockern – und das können wir den Usern in dem Zusammenhang nicht mal verübeln. Ein Teufelskreis, der den einen oder anderen kreativen Kopf in den finanziellen Ruin treiben könnte.

