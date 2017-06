Mafu**You - Der teure Hype um 3D, Curved TV und Co.

In der aktuellen Folge von Mafu**You müssen wir mal wieder kräftig auf den Tisch hauen. Heute geht es um den Trend vieler Elektronikhersteller, technisch immer wieder aufrüsten zu wollen und uns neue und leider auch recht kostenintensive Technologien anzudrehen.

Ob 3D-Technik oder auch gebogene Bildschirme – irgendwie schien die Idee hinter dem Produkt dann doch verheißungsvoller als die Umsetzung selbst. So waren wir von vielen 3D-Filmen eher enttäuscht und von den mit ihnen verbundenen Preisen mächtig empört - und der Vorteil es gebogenen Fernsehers erschließt sich uns irgendwie auch nicht so ganz.

Aber was ist eigentlich mit 4K-Monitoren und der derzeit so gehypten Virtual Reality: Geldmacherei oder tatsächliche Bereicherung? Das und mehr – heute bei Mafu**You.

