Sex sells wird auf YouTube und Twitch immer wichtiger. Katja Krasavice testet dabei die Grenzen der Plattformen aus und sorgt immer wieder für Skandale - wie ein Sexy-Event im Dezember. Lecken und Blasen auf einem sexy Instagram-Bild sollen dafür als Eintrittskarte gelten, wer die meisten Likes hat, gewinnt. Dennis fragt sich bei Mafu**you, wo dieser Trend noch hinführen soll und wieso Katja Krasavice so viele Nachahmer hat, wie die Gamer-Girls auf Twitch.

