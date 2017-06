Mafu**You - Nerviger Game-Support

Auch an diesem Montag liefern wir euch die aktuelle Folge von Mafu**You frei Haus. Heute sprechen wir über ziemlich miesen Game-Support, den sicherlich der eine oder andere von euch schon erleben musste.

Haste mal ne Woche? Oder zwei?

Beispiel gefällig? Aber immer doch: So beliebt Steam auch ist, so ausbaufähig ist der Support selbst noch, gab selbst Valve höchstpersönlich in der Vergangenheit zu. Nicht nur, dass Probleme mit Spielen beispielsweise gar nicht über die Plattform zu lösen sind, auch zeitliche Verzögerungen sind enorm.

Doch wir wollen nicht nur meckern, sondern auch eigene Lösungsvorschläge bieten und sagen euch im Video, was wir an dem ausbaufähigen Support ändern würde.

