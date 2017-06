Mafu**You - Leaks: Freude oder Ärgernis der Gaming-Industrie?

Wie gewohnt meldet sich unser Moderator auch an diesem Montag mit einem Mafu**You-Thema zurück, das ihm besonders auf der Seele brennt. Heute geht es um Leaks und die Frage, ob zuvor verbreitete Informationen zu einem kommenden Titel eher Fluch oder Segen für Gaming-Freunde sind.

Zur Veranschaulichung haben wir euch natürlich auch ein paar Beispiele mitgebracht, bei denen uns die eine oder andere Information schon vor der offiziellen Ankündigung zugeflüstert wurde.

In der heutigen Ausgabe von Mafu**You widmet sich Dennis einem Thema, das derzeit in aller Munde ist: der Aufforderung der Landesmedienanstalten an Streamer, eine Rundfunklizenz zu erwerben. ...