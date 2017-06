Mafu**You - Langweiliger Einheitsbrei in Open-World-Titeln

In der heutigen Ausgabe von Mafu**You sprechen wir über den Einheitsbrei in Open-World-Titeln, der zwar zu funktionieren scheint, uns aber manchmal doch mächtig langweilt. Denn was bringt uns auch die größte Welt, wenn wir uns in ihr doch immer nur im Kreis drehen?

Die Ubisoft-Formel

Kritisiert wird in diesem Zusammenhang oft Ubisoft, denn der Konzern scheint seine Spiele nach einer bestimmten Formel zu erstellen und den Spielern die immer gleichen Missionen zu präsentieren. Wir aber wünschen uns mehr Abwechslung und appellieren an Entwickler und Publisher, doch mal wieder ein Risiko einzugehen und sich nicht auf das zu verlassen, was irgendwie zu funktionieren scheint.

