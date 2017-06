Mafu**You - Der Fluch des Always-On-Zwangs

In der heutigen Ausgabe von Mafu**You dreht sich alles um die Always-On-Pflicht mancher Spiele, die uns langsam wirklich auf die Nerven geht!

SimCity ist nur eins von vielen Beispielen, welches uns zu einer dauerhaft bestehenden Verbindung zum Internet zwingt, wenn wir im Spiel vorankommen und unseren Fortschritt speichern wollen. Doof nur, dass sich die Server entsprechender Games – zumindest in der Anfangszeit – oftmals völlig überlastet zeigen und ein Spielen damit immer öfter unmöglich wird.

Wir jedenfalls wünschen uns die Option, uns gegen einen Online-Modus entscheiden und einfach mal ganz in Ruhe den Offline-Modus zocken zu können, was glücklicherweise von vielen Herstellern immer noch angeboten wird.

In der heutigen Ausgabe von Mafu**You widmet sich Dennis einem Thema, das derzeit in aller Munde ist: der Aufforderung der Landesmedienanstalten an Streamer, eine Rundfunklizenz zu erwerben. ...