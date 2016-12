Montags gibt es von Dennis in Mafu**you Klartext über das, was ihn und uns in der PlayNation.de-Redaktion in der letzten Woche am meisten aufgeregt hat. Themen, die jeder verstehen kann und Situationen, die jeder Spieler - egal ob Konsole oder PC - mindestens einmal schon erlebt hat.

Heute geht es um den Konsolenkrieg. Wieso streiten sich Leute darüber, dass ihre Konsole oder ihr PC am besten ist? Wieso kann man nicht einfach sagen, dass alle Konsolen super sind und ihre Vorteile haben? Sowas regt uns einfach auf!

Mehr zu Mafu**you findet ihr in unserer News-Story zum Konsolenkrieg.

Infos zu Mafu**you

