Auch die Weihnachtsfeiertage und vollgestopfte Bäuche können uns nicht davon abhalten, uns in der aktuellen Mafu**You-Folge ordentlich aufzuregen. Diesmal wollen wir mit euch über Cybermobbing reden, denn das Klima in den YouTube-Kommentaren stößt uns schon lange übel auf.

Mobbing ist kein neues Phänomen, schon vor vielen Jahren haben sich die Menschen gegenseitig fertiggemacht, um sich selbst aufzuwerten. Was allerdings neu ist, sind die heutigen Medien, die das Heruntermachen im Schutze der scheinbaren Anonymität leider doch sehr erleichtern. Manchmal scheint es, als würden bestimmte User mit dem Ziel online gehen, sich ein neues Opfer zu suchen und mal ordentlich Frust abzulassen.

Ihr macht Rechtschreibfehler? Eure Videos sind nicht perfekt? Oder noch schlimmer: Ihr habt eine bestimmte Reichweite und viele Leute mögen euch? So traurig es auch ist: Wir würden fast einen besonders großen Schoko-Weihnachtsmann darauf verwetten, dass ihr deshalb schon mal von jemandem auf unangemessene Art und Weise angegangen wurdet.

Wir sagen: Schluss damit! Kritik ist in Ordnung und absolut wünschenswert, aber auch hier gilt: Der Ton macht die Musik.

