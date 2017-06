Mafu**You - Das Crytek-Drama

In der heutigen Episode von Mafu**You nehmen wir Crytek ins Visier, denn das Entwicklerstudio machte in letzter Zeit immer wieder mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam.

Zuletzt standen die Mitarbeiter in Shanghai vor verschlossenen Türen, da der Konzern einfach die Miete nicht bezahlt hatte. Die Arbeiter saßen damit auf der Straße, das Studio blieb geschlossen und auch die Gehälter ungezahlt. Wir finden: So geht das nicht und machen im Video unserer Empörung Luft.

In der heutigen Ausgabe von Mafu**You widmet sich Dennis einem Thema, das derzeit in aller Munde ist: der Aufforderung der Landesmedienanstalten an Streamer, eine Rundfunklizenz zu erwerben. ...