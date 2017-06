Mafu**You - Ärger mit den Landesmedienanstalten

In der heutigen Ausgabe von Mafu**You widmet sich Dennis einem Thema, das derzeit in aller Munde ist: der Aufforderung der Landesmedienanstalten an Streamer, eine Rundfunklizenz zu erwerben.

Bekannt wurde das Vorgehen der Institutionen dadurch, dass sie den Twitch-Kanal der PietSmiets ins Visier nahmen. Aber diese sind nicht die einzigen Betroffenen, mahnen die Landesmedienanstalten doch derzeit viele Streamer an, die ihren Zuschauern ein regelmäßiges Programm zur Verfügung stellen.

Im Video sagt euch unser Moderator, wie man das Ganze derzeit noch umgehen kann und welche Konsequenzen eine Durchsetzung der Forderungen hätte.

Infos zu Mafu**You

