Mal ehrlich: YouTube bietet ziemlich viel Stoff, um sich aufzuregen und ist so zu Recht mal wieder Thema der aktuellen MAFU**YOU-Folge. Heute geht es um die aus den USA importierte Challenge, sich 24 Stunden irgendwo einzusperren und dabei zu filmen - beispielsweise bei Ikea oder McDonalds. Warum dieser Trend ziemlich bescheuert ist und eigentlich nicht mal seinen Namen tragen dürfte, erfahrt ihr in unserer News-Story.

