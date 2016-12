Unser Team hat sich im Rahmen der gamescom 2016 unter anderem Mafia 3 anschauen dürfen und erfuhr dabei, wie sich eine Mission im Open World-Titel vom Entwickler Hangar 13 und Publisher 2K Games so spielt. Kommt mit auf die Reise in die Welt der Mafia - wir zeigen sie in unserem Video. Viel Spaß!

Infos zu Mafia 3

