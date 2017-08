Mafia 3 - Sign of the Time-Trailer veröffentlicht

In der Erweiterung Sign of the Time zu Mafia 3 wird Protagonist Lincoln gegen "The Ensanglante", eine gewalttätige und wahnsinnige Gruppe Kultisten, kämpfen. Sie versuchen mit grausamen Ritualen die Ordnung in New Bordeaux wiederherzustellen.

Um die Menschen in dieser Gruppe hörig zu machen, wird ihr Wille mit einer halluzinogenen Droge gebrochen. Diese verzerrt die eigentliche Realität und macht die Mitglieder zu skrupellosen Mördern.

Die Erweiterung Sign of the Time für Mafia 3 ist bereits erhältlich.

Infos zu Mafia 3

Mafia 3 - So spielt sich eine Mission im Open World-Titel Unser Team hat sich im Rahmen der gamescom 2016 unter anderem Mafia 3 anschauen dürfen und erfuhr dabei, wie sich eine Mission im Open World-Titel vom Entwickler Hangar 13 und Publisher 2K ...

Mafia 3 - Neue Video-Serie stellt die Stadtbezirke vor Entwickler Hangar 13 und Publisher Take 2 haben ein neue Gameplay-Video-Serie zu Mafia 3 begonnen. Innerhalb von Part 1 werden dem Spieler die verschiedenen Stadtbezirke vorgestellt, ...

Siehe auch: 2K