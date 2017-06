Looterkings - Trailer zum interaktiven Twitch-Modus

In Looterkings gibt es mit dem neuesten Update einen Twitch-Modus, der in diesem Trailer vorgestellt wird. Er ermöglicht es Streamern auf Twitch, ihre Community über Events in Looterkings zu entschieden. Im Mittelpunkt steht dabei die Abstimmung zwischen zwei Einstellungen, die das Spiel für einen Moment entscheidend verändern.

So könnte die Sicht entweder klarer oder unklarer werden - oder die Gegner leichter oder schwerer zu besiegen sein. Mit dem Twitch-Modus für Looterkings wird das Early-Access-Spiel auf Twitch interaktiver denn je und lädt alle Livestreamer ein, den Koop-Titel nicht nur mit vier Freunden zu spielen, sondern mit Tausenden von Zuschauern!

Infos zu Looterkings