The Long Dark - Launch-Trailer zum Story Mode

Hinterland Studio veröffentlichte nun den Launch-Trailer "Make It Right" für die ersten beiden von insgesamt fünf Story-Seasons der Survival-Simulation The Long Dark. Vor einigen Monaten wurde von dem kanadischen Studio bereits angekündigt, dass das Spiel die Early-Access-Phase nun bald verlassen und als vollwertiger Titel zusätzlich auf der PlayStation 4 erscheinen wird.

Am 1. August 2017 soll es nun so weit sein und The Long Dark wird euch weltweit auf Steam, Xbox One und PS4 als fertiggestelltes Spiel zur Verfügung stehen. An diesem Tag werden auch die ersten beiden Episoden des Story-Modus, der den Namen Wintermute trägt, veröffentlicht. Alle weiteren Episoden werden noch im Laufe der Jahre 2017 und 2018 erscheinen.

