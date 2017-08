Little Nightmares - Trailer zur ersten Erweiterung

Der gruselige Puzzle-Plattformer Little Nightmares hat mit dem Downloadinhalt "The Depths" seine erste Erweiterung erhalten. Der DLC kann einzeln für 3,99 Euro erworben werden und steht ab sofort für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One zur Verfügung. Desweiteren ist der Downloadinhalt im Season Pass "Secrets of the Maw" erhältlich.

"Andere führen den Ausbruch an, aber Kid findet sich in den Tiefen des Schlunds wieder. Noch ahnt er nicht, dass dieser finstere Ort die Heimat der Oma ist – der Fäulnis überlassen und voller Zorn wird sie niemanden entkommen lassen. Kid muss sich vorankämpfen, wenn er überleben will, über Trümmer springen, um nicht in die tückischen Fluten gezogen zu werden, und einen Weg finden, sich einen Pfad durch die Tiefen zu bahnen.", so die offizielle Bescheidung zu dem DLC.

Die zweite Episode "The Highway" wird im November erscheinen.

Infos zu Little Nightmares

Little Nightmares - Knapp 8 Minuten neues Gameplay-Material erschienen In dem Video zeigt Bandai Namco knappe 8 Minuten Gameplay zu ihrem bald erscheinenden Spiel Little Nightmares. Hier muss sich Six ihren Weg durch das dunkle Haus bahnen und dabei erhalten ...

Little Nightmares - Die neun Tode von Six Wie Publisher Tarsie Studios jetzt bekannt gegeben hat, erscheint das Horror-Adventure Little Nightmares Anfang April für PC, PS4 sowie Xbox One. Sammler können zu der exklusiven Six-Edition ...

Siehe auch: bandai namco