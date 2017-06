Little Nightmares - Mysteriöser Junge im Accolades-Trailer

Bandai Namco Entertainment veröffentlichte gestern Abend einen Accolades-Trailer zum Puzzle-Plattformer Little Nightmares, der am Ende eine kleine Überraschung bereithält. Das Video beinhaltet nämlich nicht nur wie normalerweise üblich die Wertungen der Fachpresse und einige Szenen aus dem Spiel selbst, sondern teasert gegen Ende auch eine Fortsetzung an. Ob es sich dabei jetzt um Little Nightmares 2 oder einen DLC handelt, ist allerdings noch unklar.

"Wer ist der Junge?" Genau diese Frage gilt es zu klären. Sobald wir mehr wissen, lassen wir es euch natürlich wissen!

Infos zu Little Nightmares

