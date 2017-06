Little Nightmares - Launch-Trailer präsentiert Kindheitsängste

Heute erscheint der niedliche Puzzle-Plattformer Little Nightmares für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Natürlichen ließ es sich Publisher Bandai Namco Entertainment nicht nehmen, kurz vorher noch einen Launch-Trailer zu veröffentlichen, um die Gemüter der erwartungsvollen Spieler in Wallung zu bringen.

Das gute Stück trägt den Namen „Childhood fears“, also „Kindheitsängste“ und lässt die kleine Six abermals unheimliche Szenen durchlaufen. Und wer ist eigentlich die mysteriöse Dame, die in der Nahrungskette ganz oben zu stehen scheint? Findet es am besten selbst heraus!

Infos zu Little Nightmares

