Little Nightmares - Knapp 8 Minuten neues Gameplay-Material erschienen

In dem Video zeigt Bandai Namco knappe 8 Minuten Gameplay zu ihrem bald erscheinenden Spiel Little Nightmares. Hier muss sich Six ihren Weg durch das dunkle Haus bahnen und dabei erhalten wir einige Einblicke in die düsteren Rätsel des Games, Nur mit dem eigenen Verstand und einem Feuerzeug ausgerüstet, müssen die Spieler dem jungen Mädchen helfen die Freiheit zu erlangen.

Am 28. April 2017 wird Little Nightmares für PlayStation 4, Xbox One, sowie den PC erscheinen.

Infos zu Little Nightmares

