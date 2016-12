Ben und Patrik waren heute am Stand von Bandai Namco Entertainment und haben sich Little Nightmares angesehen. Das Jump'n'Run verbindet Elemente von Spielen wie Unravel und Limbo, um einen Plattformer mit Gruselstimmung zu erschaffen. Entwickelt wird Little Nightmares von Tarsier Studios aus Schweden, mehr erfahrt ihr in unserer Vorschau.

