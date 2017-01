The Lion's Song - Betonungs-Nachhilfestunde mit dem Entwickler

Mi'pu'mi Games veröffentlichte nun einen Pronunciation Guide zu The Lion's Song. Im Video sprechen uns Mitglieder des kleinen Entwicklerteams die besonders schwierigen Begriffe vor und liefern gleichzeitig auch eine kurze Wortdefinition auf Englisch mit.

Was erst einmal skurril klingt, hat nichts damit zu tun, dass der Entwickler mit der bisherigen Betonung verschiedener Let's Player unzufrieden ist, sondern hat einen recht simplen Hintergrund: Namen und wichtige Orte wurden in den nicht-deutschen Versionen von Mi'pu'mi Games nicht übersetzt, weshalb der eine oder andere Spieler Schwierigkeiten mit der Aussprache hatte und es vor Fragezeichen nur so wimmelte.

Nach dem Anschauen des Videos können aber auch wir als Muttersprachler sagen, dass auch wir über die Namen einiger Charaktere gestolpert wären und sie anders betont hätten. Da ist aber auch der eine oder andere Zungenbrecher dabei!

Infos zu The Lion's Song