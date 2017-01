Ein halbes Jahr ist es mittlerweile her, dass die erste Episode von The Lion’s Song von Entwickler Mi’pu’mi Games die Herzen vieler Spieler im Sturm eroberte. Minimalistisch gestaltet, war es vor allem die musikalische Untermalung, die uns in unserem Test überzeugte.

Jetzt ist Protagonistin Wilma zurück - mit einem Medley der Variationen ihres Konzertes. Wir erinnern uns: Während des Spiels konnten wir verschiedene Inspirationsquellen nutzen und vor allem auch Entscheidungen treffen, die sich auf den weiteren Verlauf des Spiels auswirkten. Aus der Kombination von beidem entstand dann ein Stück, das wir am Ende der Episode vor einem großen Publikum präsentierten - Erfolg ungewiss. Drei verschiedene Versionen des Konzertes waren möglich, welche der Entwickler nun zu einem Medley verschmelzen ließ.

Übrigens: Sowohl Episode 3 und 4, als auch die Mobile-Versionen von The Lion’s Song sollen noch 2017 erscheinen. Bis wir aber wissen, wie wir das Schicksal der drei Protagonisten über die Episoden hinweg beeinflusst haben, vergeht noch etwas Zeit. Also: Kopfhörer auf, Video an und Musik genießen!

Infos zu The Lion's Song