Publisher Square Enix hat nun den offiziellen Trailer zu der letzten Episode "Hell is Empty" zu Life is Strange: Before the Storm veröffentlicht.

"Das Entwicklerteam von Deck Nine hat mit viel Herzblut an diesem Spiel gearbeitet", so Jeff Litchford, Vizepräsident von Deck Nine Games. "Wir sind zutiefst geehrt von der Liebe und Leidenschaft, die uns die Fans entgegengebracht haben."

Life is Strange: Before the Storm Release-Termin und Teaser-Trailer zu Episode 3