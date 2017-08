Life is Strange: Before the Storm - Ausführliche Gameplay-Einblicke veröffentlicht

Ein wenig müssen wir uns noch gedulden, bis Life is Strange: Before the Storm endlich für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Um uns die Wartezeit etwas zu versüßen, veröffentlichte Deck Nine kürzlich allerdings ein ausführliches Gameplay-Video, das uns fast 20 Minuten lang in das kommende Prequel reinschnuppern lässt.

Die erste von insgesamt drei Episoden soll bereits am 31. August 2017 erscheinen und lässt uns diesmal in die Haut von Rebellin Chloe schlüpfen.

Infos zu Life is Strange: Before the Storm

