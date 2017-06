Life is Strange: Before the Storm - Ankündigungstrailer zum Prequel

Schon vorher gab es Gerüchte, dass ein Prequel zu Life is Strange in der Mache ist. Jedoch nicht bei Dontnod Entertainment, sonder bei Deck Nine Games. Während der E3-Pressekonferenz von Microsoft wurde der Titel mit dem Namen Life is Strange: Before the Storm angekündigt.

Die Story dreht sich um Chloe und Rachel, also bevor Max in die Stadt zurückkehrt. Aufgeteilt wird das Spiel in drei Episoden.

Die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm erscheint am 31. August.

Infos zu Life is Strange: Before the Storm

Siehe auch: Ankündigung