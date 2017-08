Life is Strange: Before the Storm - 10 Minuten Gameplay mit Chloe & David

Square Enix hat zehn Minuten Gameplay aus Life is Strange: Before the Storm veröffentlicht. Chlose erwacht nach dem Firewall-Konzert im Club „The Mill“ zu Hause, das sich innerhalb der vergangenen Monaten immer weiter verändert hat.

Es handelt sich um Aufnahmen aus drei unterschiedlichen Szenen. Die gezeigte Version kann sich minimal vom Endprodukt unterscheiden.

Life is Strange: Before the Storm erscheint am 31. August 2017 für PS4, Xbox One und PC.

Infos zu Life is Strange: Before the Storm

Siehe auch: Before the Storm