LEGO Marvel Super Heroes 2 - Die verschiedenen Gebiete von Chronopolis im gamescom-Trailer

Im Moment arbeitet Entwickler TT Games an LEGO Marvel Super Heroes 2, dem neuesten Spiel der LEGO-Reihe. Um den Schurken Kang the Conqueror aufzuhalten, müssen Marvel-Helden aus verschiedenen Dimensionen und Zeitleisten zusammenarbeiten. Als Hub-World dient Chronopolis, das Elemente der verschiedenen Areale miteinander verbindet. Im gamescom-Trailer werden die Gebiete und ihre Bewohner noch etwas genauer, kennt ihr sie alle? Wir haben LEGO Marvel Super Heroes 2 auf der gamescom angespielt, lest mehr zu dem Spiel in unserer Vorschau.

