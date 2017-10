LEGO Marvel Super Heroes 2 - Neues Gameplay-Material der New York Comic Con

Im Rahmen der New York Comic Con fand ein Twitch-Stream zum Event statt. Dort wurde auch neues Gameplay-Material zu LEGO Marvel Super Heroes 2 präsentiert, das bisher ungezeigte Szenen des Spiels zeigt.

Besonders auffällig ist die Welt namens Chronopolis, die allerlei Zeitlinien und Orte aus den Comics in eine einzige offene Karte wirft und somit vielfältige Möglichkeiten bietet. Auch eine kurze Zusammenfassung der unzähligen Charaktere - im Stile einer Baseballkarte - , ist sehr sinnvoll und erlaubt die Implementierung von teils eher unbekannten Helden aus den Marvel Comics.

LEGO Marvel Super Heroes 2 erscheint am 16. November für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

