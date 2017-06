LEGO Marvel Super Heroes 2 - Action-Adventure mit Teaser angekündigt

Aktuell begeistert Guardians of the Galaxy Vol. 2 Marvel-Fans in den Kinos, heute gab es eine weitere erfreuliche Nachricht. Warner Bros. Interactive Entertainment hat offiziell LEGO Marvel Super Heroes 2 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC angekündigt. Noch in diesem Jahr erscheint das Action-Adventure, bis jetzt gab es nur einen kurzen Teaser mit Baby Groot und Doctor Strange zu sehen, über den Inhalt kann daher momentan nur gemutmaßt werden. Am nächsten Dienstag will WB Games den Trailer in voller Länge zeigen.

Zum mittlerweile dritten Mal werden die Action-Adventure-Formel der LEGO-Spiele und der Fundus von Marvel Comics miteinander verschmolzen. Mit LEGO Marvel's Avengers erschien letztes Jahr ein Crossover, das im Zeichen des Marvel Cinematic Universe stand. Der Titel von LEGO Marvel Super Heroes 2 lässt darauf hoffen, dass auch Franchises wie die X-Men oder Fantastic Four in dem Spiel vertreten sind. Die Versionen für PlayStation 4, Xbox One und PC sind ab dem 17. November erhältlich, für Switch soll das Spiel zum Weihnachtsgeschäft 2017 erscheinen.

Infos zu LEGO Marvel Super Heroes 2

