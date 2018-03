LEGO The Incredibles - Offiziell für Switch, PS4, Xbox One und PC angekündigt

Etwa 14 Jahre mussten Fans des Pixar-Films The Incredibles auf den Nachfolger warten, der dieses Jahr in die Kinos kommt. Zudem wird am 15. Juni LEGO The Incredibles für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen, das kündigte man zusammen mit einem Trailer zu dem Spiel an. In dem Filmchen waren bisher Mister Fantastic, Elastigirl, die Kinder Violet, Dashiell und Jack-Jack Parr sowie Frozone und Edna Mode zu sehen, die mit Sicherheit auch spielbar sein werden.

Zwei Filme in einem Spiel

Die Kampagne von LEGO The Incredibles behandelt die Story beider Kinofilme, zwischen den Kapiteln dürft ihr euch in einer Hub-Welt austoben. Wahlweise auch in lokalem Koop mit einem weiteren Mitspieler, wie für die LEGO-Serie üblich. Nach drei Marvel-Spielen und vier Star Wars-Spielen wird jetzt ein weiteres Disney-Franchise der LEGO-Prozedur unterzogen. Denkbar wären in Zukunft auch andere Pixar-Franchises, wie Toy Story, Monster AG oder Cars.