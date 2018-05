LEGO DC Super-Villains - LEGO und WB Games lassen die Schurken von der Leine

Die Existenz von LEGO DC Super-Villains ist offiziell bestätigt, nachdem der Titel bereits mehrmals in Gerüchten erwähnt wurde. Heute wurde der erste Trailer zu dem Action-Adventure veröffentlicht, in dem dieses Mal die Bösewichte im Rampenlicht stehen. Die Justice League ist von der Bildfläche verschwunden und an ihrer Stelle steht das "Justice Syndicate", Gegenstücke der Helden aus einer Paralleldimension. Man muss kein Comic-Experte sein, um Eins und Eins zusammenzuzählen. In der Rolle von Joker, Lex Luthor, Sinestro, Deathstroke und weiteren Schurken müsst ihr den Tag retten, zwischen den Missionen dürft ihr wieder Open-World-Areale erkunden. LEGO DC Super-Villains erscheint am 16. Oktober für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und den PC.