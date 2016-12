The Legend of Zelda - Concept Art von Oberwelt und Dungeons veröffentlicht

Bereits 30 Jahre sind vergangen, seitdem The Legend of Zelda 1986 in Japan für das Famicom Disk System erschien. Ein Jahr später wurde das Action-Adventure für das Nintendo Entertainment System umgesetzt und auch in anderen Territorien veröffentlicht, bis heute zählt die Reihe zu den beliebtesten Franchises von Nintendo. Zum Jubiläum hat Big N noch einmal die Archive durchsucht und Concept Art von der Oberwelt und den Dungeons veröffentlicht. Die Konzeptzeichnungen wurden, ähnlich wie schon bei Super Mario Bros., auf kariertem Papier erstellt und mit Zeichnungen von Charakteren und Objekten überklebt, aber seht selbst:

Infos zu The Legend of Zelda