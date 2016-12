Im Rahmen der Festlichkeiten wünschen die Mannen aus dem Hause Nintendo allen ein frohes Fest und ein paar entspannte Feiertage! In einem kleinen Trailer zeigen sie Link aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild, wie er auf seinem Schild einen Abhang herunterfährt. Es sieht ganz so aus, als würde er den Schild als eine Art Snowboard verwenden.

Wir hier bei der Playmassive GmbH wünschen unseren Lesern und Zuschauern ebenfalls ein angenehmes Fest und ein paar erholsame Tage über das Neujahr!

Infos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild