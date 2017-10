Left Alive - Neuer Survival-Action-Shooter angekündigt

Auf der momentan laufenden Tokyo Game Show in Japan hat Square Enix ein neues Game enthüllt: Left Alive ist ein Survival-Action-Shooter, der 2018 auf PlayStation 4 und PC erscheinen soll.

Der Direktor der Armored Core-Reihe, Toshifumi Nabeshima ist als Entwickler mit an Bord. Dazu gesellen sich Charakter- und Merch-Designer Yoji Shinkawa und Takayuki Yanase, die bereits aus der Metal Gear-Reihe und verschiedenen Games wie Xenoblade Chronicals X oder Ghost in the Shell: Arise bekannt sind. Gemeinsam arbeiten sie an dem wirklichkeitsnahen und düsteren Shooter Left Alive.

Infos zu Left Alive