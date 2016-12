Riot Games stellte die Champion-Änderungen an Katarina in League of Legends für die kommende Saison vor. Im Video wird ausführlich auf die Neuerungen eingegangen, die es bald als Update für das MOBA geben wird.

"Für die unheimliche Klinge galt schon immer 'Friss oder Stirb' – wenn sie reingeht, holt sie entweder den Penta oder sie geht baden. Ihre Aktualisierung gibt ihr mehr Mobilität, so dass sie sich in Kämpfe einmischen kann, ohne gleich alles zu riskieren", heißt es in der offiziellen Video-Beschreibung.

Infos zu League of Legends

