League of Legends - Annie: Origins zeigt Hintergrundgeschichte des Champions auf

Riot Games meldet sich mit einem neuen Trailer zu League of Legends zurück. In Annie: Origins sehen wir die zauberhafte Heldin, wie sie Schreckliches durchleben musste. Wo The Climb noch mehrere Charaktere in den Fokus rückt und eher als allgemeiner Trailer zum Spiel einzustufen ist, dürfen wir uns hier viel eher über die Hintergrundgeschichte eines einzelnen Helden freuen. Der Trailer ist atmosphärisch und malerisch inszeniert.

Wir sehen Annie mit ihrer Familie und wir bekommen einen ungefähren Eindruck davon, wie sie zu dem geworden ist, was wir heute von ihr kennen. Der vielseits beliebte Mr. Tibbers hat selbstredend auch einen Auftritt.

