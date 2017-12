Layers of Fear - Legacy: Christmas-Trailer zeigt Nintendo Switch-Version

Alle Infos zum Horror-Game Layers of Fear haben wir in der folgenden News für euch zusammengefasst:

Die Mannen von Bloober Team haben jüngst einen neuen Trailer zu Layers of Fear veröffentlicht. Auf der Nintendo Switch lautet der Titel nun scheinbar Layers of Fear: Legacy. Der sogenannte Christmas-Trailer zeigt die entsprechende Version für die Hybridkonsole.

The Last of Us 2 - Wird bald ein neuer Charakter vorgestellt?