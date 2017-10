Lawbreakers - Video dokumentiert Aufstieg und Fall des Hype-Spiels

Lawbreakers sollte mehr werden als ein Online-Shooter. Er sollte Charaktere aus Rollenspielen mit dem Shooter-Genre verbinden und dabei so schnell und bunt bleiben wie ein Quake. Doch Lawbreakers scheiterte. Das Spiel schafft es noch nicht einmal in die Top 100 der Steam-Charts.

Über den großen Hype des Spiels wird in dem neuen Video von YouTuber CrowbCat in Form von O-Tönen, Ausschnitten aus Interviews und Gameplay erzählt. Es gab wohl lange kein Spiel mehr, das einen so schnellen Aufstieg und so tiefen Fall erleben musste wie Lawbreakers.

Infos zu Lawbreakers