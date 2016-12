Entwickler Naughty Dog nutzt für The Last of Us: Part 2 eine Technik, die sich Motion Capture nennt. Dabei werden Schauspieler mit Punkten auf dem Gesicht versehen, die von verschiedenen Kameras und einem Computer erkannt und analyisert werden. So wird die Mimik der Schauspieler ins Spiel übertragen.

Diese Weise wird bei dem kommenden PS4-Spiel The Last of Us: Part 2 genutzt, um emotionale Szenen und Unterhaltungen zwischen den Charakteren aufzunehmen. Die Schauspieler stehen dafür im Studio und müssen sich so verhalten, als würden sie im Spiel gerade mit einer Person reden oder auf sie reagieren.

