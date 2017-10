Im Rahmen der Pressekonferenz während der Paris Games Week hat Sony neue Szenen zu The Last of Us: Part 2 gezeigt. Seht euch das Video am besten selber an, denn es ist äußerst atmosphärisch und kann nur schwer passend beschrieben werden.

Unklar ist bisher, wann der Nachfolger genau erscheinen wird. Doch anscheinend müssen sich Fans noch ein wenig länger gedulden, als vermutet. Wahrscheinlich dürfen Fans erst 2019 den neuen Teil in Empfang nehmen.

Infos zu The Last of Us 2

