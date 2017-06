The Last Night - Das kommende Abenteuer im Enthüllungs-Trailer

Auf der E3 2017 wurde soeben der Plattformer The Last Night enthüllt. Der Titel mit futuristischen Einflüssen soll noch 2018 für PC und Xbox One erscheinen. Wir tauchen dabei in den Alltag von Charlie ein, der in einer anderen Art der Dystopie aufwächst. Als er die Chance erhält, sein Leben in die Hand zu nehmen, wird er dabei mit allerlei Gefahren konfrontiert.

Im Trailer erhaltet ihr erste Einblicke in das kommende Indie-Abenteuer.

