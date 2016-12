Mit The Last Guardian veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und Team Ico vor einigen Tagen das Spiel, auf das die Fans seit Jahren gewartet hatten. Wir haben uns bei PlayNation TV einmal die Collector's Edition des PS4-Titels angesehen und zeigen euch im großen Unboxing alle Inhalte für Sammler.

Ihr wollt die Collector's Edition kostenlos bekommen? Bei unserem Gewinnspiel zu The Last Guardian müsst ihr uns nur eine Frage richtig beantworten! Wie ihr teilnehmen könnt, verraten wir euch hier:

The Last Guardian auf der PlayStation 4 spielen – und daneben die exklusive Collector’s Edition stehen ...

Ben und Lisa unterhalten sich über The Last Guardian von Sony. Die Fans warten seit Jahren auf den Titel und in diesem Oktober soll es endlic hso weit sein. Was die beiden über das Spiel ...