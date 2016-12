Ben und Lisa unterhalten sich über The Last Guardian von Sony. Die Fans warten seit Jahren auf den Titel und in diesem Oktober soll es endlic hso weit sein. Was die beiden über das Spiel denken, seht ihr in unserem Video.

Keine gamescom-News verpassen

Keine gamescom-News verpassen: Behaltet unsere Facebook-Seite im Auge und seid stets bestens informiert! Alle News, alle Livestreams, alle Liveticker, alle Ankündigungen - rund um die Uhr.

Zusätzlich versorgen wir euch auf unserem brandneuen YouTube-Kanal täglich mit Videos zur Messe hier in Köln - vorbeischauen lohnt sich.

Infos zu The Last Guardian