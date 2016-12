Auf kaum ein Spiel hat man so lange warten müssen wie auf The Last Guardian. Doch nun ist es endlich so weit: In drei Tagen wird das Spiel von Sony und den Machern von Ico und Shadow of the Colossus endlich veröffentlicht. Und obwohl der Veröffentlichungstermin schon in greifbarer Nähe ist, präsentierte man jetzt im Rahmen der gerade stattfindenden Playstation Experience noch einmal einen brandneuen Trailer zum Spiel, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.



Vor wenigen Tagen sprachen wir an dieser Stelle einmal ausführlich darüber, wieso das erstmals auf der E3 2009 vorgestellte Spiel so lange auf sich warten ließ und mit welchen Tücken man im Rahmen der Entwicklung von The Last Guardian zu kämpfen hatte.

Infos zu The Last Guardian