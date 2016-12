Auf der E3 2015 wurde The Last Guardian nach Jahren des Schweigens von Sony erstmals wieder gezeigt. Damit kam die Bestätigung: Das Adventure von genDESIGN und SIE Japan Studio wird für die PlayStation 4 erscheinen. Auf der Tokyo Game Show 2016 wurde vor wenigen Tagen wieder neues Gameplay gezeigt.

The Last Guardian auf E3 2016 und TGS 2016

Interessant ist insbesondere, dass sich The Last Guardian innerhalb dieses eines Jahres von 2015 zu 2016 grafisch sichtbar verändert hat – zum Guten. Die Texturen sind deutlich höher aufgelöst und die Animationen teils flüssiger. In diesem Video wird der Grafik-Vergleich zwischen der Version auf der E3 und der TGS verdeutlicht.

Eine der Ursachen, warum The Last Guardian besser aussieht, könnte auch die Ankündigung der PlayStation 4 Pro von Sony sein.

Infos zu The Last Guardian