Zu The Last Guardian ist das erste Let's Play auf YouTube veröffentlicht worden. Der englischsprachige Pewdiepie spielt auf seiner PlayStation 4 eine Early-Access-Version des Adventure-Spiels, die ihm Sony zur Verfügung gestellt hat. Zu sehen ist darin Gameplay, das nur an wenigen Stellen geschnitten wurde. Die Szenen der Spielwelt sind allesamt neu.

