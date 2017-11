Landwirtschafts-Simulator 17 - Launch-Trailer zur Platinum Edition

Ab sofort steht die Landwirtschafts-Simulator 17: Platinum Edition bzw. das entsprechende Platinum Addon im Handel zum Kauf für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One bereit. Damit können Hobby-Landwirte in das neue Südamerika-Szenario abtauchen. Vor allem in optischer Hinsicht unterscheidet sich dieses von bisher Gewohnten Schauplätze.

"Über 280 authentische landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen von mehr als 80 Herstellern bevölkern nun den Fuhrpark des virtuellen Farmers und machen die Landwirtschafts-Simulator 17: Platinum Edition zur bisher umfangreichsten Ausgabe der Reihe. Zu bereits bekannten Marken wie AGCO (Challenger, Fendt, Massey Ferguson und Valtra) stoßen exklusiv in dieser Edition neue Hersteller wie Stara, TT, Randon, FMŻ und Gessner Industries hinzu“, heißt es von offizieller Seite.

Infos zu Landwirtschafts-Simulator 17

