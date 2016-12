Unsere Redakteure Dennis, Patrik und Wladi haben sich am Stand vom Landwirtschafts-Simulator 17 umgesehen. Was sie vom neuesten Teil der Reihe denken und was eine Kuh in dem Video macht, seht ihr in unserem Video.

Keine gamescom-News verpassen

Keine gamescom-News verpassen: Behaltet unsere Facebook-Seite im Auge und seid stets bestens informiert! Alle News, alle Livestreams, alle Liveticker, alle Ankündigungen - rund um die Uhr.

Zusätzlich versorgen wir euch auf unserem brandneuen YouTube-Kanal täglich mit Videos zur Messe hier in Köln - vorbeischauen lohnt sich.

Infos zu Landwirtschafts-Simulator 17